На Гренадерском мосту водитель сбил велосипедиста

Никто не пострадал.

На Гренадерском мосту в Петербурге водитель легковой машины сбил велосипедиста. Об этом 11 июня сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Велосипедист и его транспортное средство живы, а вот левое крыло Volkswagen Touareg пострадало. Судя по фотографиям, инцидент произошел тогда, когда велосипедист выехал на трамвайные пути.

По состоянию на 12 часов на мосту образовалась пробка из-за ДТП в сторону станции метро "Петроградская".

Напоминаем, что ПДД разрешает велосипедистам двигаться по проезжей части, но только с правой стороны и при отсутствии велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, либо невозможности двигаться по ним.

Фото vk.com/spb_today