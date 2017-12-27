На Гражданском проспекте мужчина угрожал сотруднику ресторана мачете

В Калининском районе вневедомственная охрана обезоружила злоумышленника с мечете.

Патрульный наряд Росгвардии Калининского района задержали хулигана с мечете, который угрожал сотруднику ресторана. Инцидент произошел на Гражданском проспекте около трех часов ночи.

Сотрудники ведомства получили сигнал тревоги и направились на место происшествия. Им удалось задержать 24-летнего злоумышленника, который размахивал холодным оружием и угрожал убить персонал. Преступника обездвижили и задержали, а затем отвезли в полицию.

В отделении выяснилось, что нападавший остался недоволен обслуживанием, после чего решил применить мачете в знак несогласия с руководством ресторана. В настоящее время оружие изъято. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело.