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На Гражданском проспекте мужчина угрожал сотруднику ресторана мачете
Вчера, 16:25
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lesjasap
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На Гражданском проспекте мужчина угрожал сотруднику ресторана мачете

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В Калининском районе вневедомственная охрана обезоружила злоумышленника с мечете.

Патрульный наряд Росгвардии Калининского района задержали хулигана с мечете, который угрожал сотруднику ресторана. Инцидент произошел на Гражданском проспекте  около трех часов ночи. 
 
Сотрудники ведомства получили сигнал тревоги и направились на место происшествия. Им удалось задержать 24-летнего злоумышленника, который размахивал холодным оружием и угрожал убить персонал. Преступника обездвижили и задержали, а затем отвезли в полицию.
 
В отделении выяснилось, что нападавший остался недоволен обслуживанием, после чего решил применить мачете в знак несогласия с руководством ресторана.  В настоящее время оружие изъято. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело.
Теги: гражданский проспект , калининский район , угрозы мачете , холодное оружие
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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