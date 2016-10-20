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На Гражданском проспекте 67-летний пенсионер изнасиловал 11-летнюю девочку
Сегодня, 9:04
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lesjasap
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На Гражданском проспекте 67-летний пенсионер изнасиловал 11-летнюю девочку

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Пенсионер изнасиловал школьницу на детской площадке.

В Калининском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы арестовали пожилого мужчину, обвиняющегося в педофилии. Заявление на 67-летнего пенсионера подала мать 11-летней школьницы. 
 
По словам женщины, 23 октября подозреваемый около половины пятого вечера совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассницы. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома номер 92/1 по Гражданскому проспекту. Как выяснилось, злоумышленник проживает в соседнем здании. 
 
В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело против насильника-педофила.
Теги: гражданский проспект , калининский район , педофилия
Категории: Новости России

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