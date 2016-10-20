На Гражданском проспекте 67-летний пенсионер изнасиловал 11-летнюю девочку

Пенсионер изнасиловал школьницу на детской площадке.

В Калининском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы арестовали пожилого мужчину, обвиняющегося в педофилии. Заявление на 67-летнего пенсионера подала мать 11-летней школьницы.

По словам женщины, 23 октября подозреваемый около половины пятого вечера совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассницы. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома номер 92/1 по Гражданскому проспекту. Как выяснилось, злоумышленник проживает в соседнем здании.

В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело против насильника-педофила.