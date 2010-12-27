На Гражданском проспекте 16-летней девушке брызнули в глаза газом и отобрали мобильник

В Калининском районе беспринципный бандит нанес несовершеннолетней травмы и украл телефон.

На Гражданском проспекте около дома номер 89 неизвестный преступник вырвал из рук 16-летней школьницы телефон и убежал. В результате нападения девушке пришлось вызывать скорую помощь.

Известно, что перед ограблением жертвы, мужчина распылил ей в лицо содержимое газового баллончика. Инцидент произошел в половину девятого вечера 4 декабря. По сообщению пострадавшей, преступнику было 30-35 лет. На нем была надета черная шапка. Несовершеннолетняя петербурженка лишилась мобильного устройства стоимостью 11,8 тысяч рублей.

Девочка была экстренно госпитализирована в глазной центр на Литейном проспекте. Доктор определил у пациентки химический ожог конъюнктивы первой степени. В настоящее время девушку отпустили домой. По данному делу начато разбирательство.