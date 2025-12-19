На "Госуслугах" за год появилось еще 36 сервисов в формате жизненной ситуации

Порядка 36 сервисов в формате федеральной жизненной ситуации выведено федеральными властями на единый портал "Госуслуги" по результатам прошлого года. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители аппарата вице-премьера страны Дмитрия Григоренко. Чиновники привели статистические данные по итогам реализации приоритетных проектов по цифровизации. Эксперты заметили, что порядка 37 услуг были переведены в онлайн-формат или проактивный формат оказания.
Одним из важных направлений работы правительства в сфере цифровизации традиционно стало развитие портала "Госуслуг" и онлайн-сервисов. В 2025 г. отдельное внимание было уделено качеству оказания госуслуг - так называемому реинжинирингу. За год на портал были выведены 36 федеральных жизненных ситуаций.
пресс-служба вице-премьера Дмитрия Григоренко
В стране продолжается работа по развитию биометрии. В 2025 году появились новые сценарии ее использования. В частности, теперь при помощи электронных документов можно заселиться в гостиницу, совершать покупки, оформлять SIM-карты и оплачивать проезд в метрополитене.
Фото: Piter.tv
