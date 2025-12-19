На "Госуслугах" за год появилось еще 36 сервисов в формате жизненной ситуации

В аппарате Дмитрия Григоренко сообщили о нововведениях по цифровизации в России за 2025 год.

Порядка 36 сервисов в формате федеральной жизненной ситуации выведено федеральными властями на единый портал "Госуслуги" по результатам прошлого года. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители аппарата вице-премьера страны Дмитрия Григоренко. Чиновники привели статистические данные по итогам реализации приоритетных проектов по цифровизации. Эксперты заметили, что порядка 37 услуг были переведены в онлайн-формат или проактивный формат оказания.

Одним из важных направлений работы правительства в сфере цифровизации традиционно стало развитие портала "Госуслуг" и онлайн-сервисов. В 2025 г. отдельное внимание было уделено качеству оказания госуслуг - так называемому реинжинирингу. За год на портал были выведены 36 федеральных жизненных ситуаций. пресс-служба вице-премьера Дмитрия Григоренко

В стране продолжается работа по развитию биометрии. В 2025 году появились новые сценарии ее использования. В частности, теперь при помощи электронных документов можно заселиться в гостиницу, совершать покупки, оформлять SIM-карты и оплачивать проезд в метрополитене.

В ГД предложили интегрировать сайты знакомств с данными с "Госуслуг".

Фото: Piter.tv