На "Госуслугах" появилась опция по оформлению налогового вычета

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала "Госуслуги".

Жизненная ситуация для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов запущена на едином портале "Госуслуги". Соответствующее заявлением журналистам сделал российский вице-премьер, руководитель аппарата федерального правительства Дмитрий Григоренко. Эксперт заметил, что услуга помогает в цифровой среде гражданам оформить востребованные для них виды налоговых вычетов, не покидая сайт.

Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта "Государство для людей". Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Известно, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью человек может вернуть обратно часть уже уплаченного налога. Наприер, выполнить эту задачу можно в отношении заработной платы. Также возможно уменьшить сумму налога к уплате в бюджет при определенных операциях, например, при продаже недвижимости. Новая процедура через "Госуслуги" снизит риски передачи информации через ненадежные организации, которые оказывают пользователю услуги по заполнению налоговых деклараций.

Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Напомним, что каталог на "Госуслугах" включает в себя 38 федеральных жизненных ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 услуг, которые связаны одной темой.

