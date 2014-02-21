Доходы бюджета Петербурга за девять месяцев превысили триллион рублей

Городская казна Санкт-Петербурга пополнилась на 1,005 трлн рублей с начала года.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга по итогам января–сентября 2025 года достигли 1 005,3 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своём телеграм-канале.

На 1 октября 2025 года поступления составили 75,7% от годового плана. Собственные доходы, включая налоговые и неналоговые, равняются 975,6 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 108%.

Основную долю доходов обеспечили налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций — 691,8 млрд рублей, или 70,9% поступлений. Рост зафиксирован по нескольким направлениям: акцизы выросли на 21,4% и составили 35,8 млрд рублей, специальные налоговые режимы для малого бизнеса принесли 87,5 млрд рублей (+11,4%), НДФЛ увеличился на 11,1% до 414,7 млрд рублей, имущественные налоги составили 66,7 млрд рублей (+11,1%), налог на прибыль организаций достиг 277,1 млрд рублей (+4,1%).

Расходы бюджета составили 957,4 млрд рублей, что соответствует 64% годового плана. В абсолютных цифрах рост расходов по сравнению с прошлым годом составил 106,9 млрд рублей.

Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%.

Фото: Piter.tv