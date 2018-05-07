На "Гостинке" пассажиры распылили газовый баллончик

Пассажирам пришлось покидать метрополитен.

На станции метро "Гостиный двор" один из пассажиров распылил газовый баллончик. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Вечером 7 мая, около 16.30 пассажирам метрополитена, поднимающимся по эскалаторам на станции "Гостиный двор", стало тяжело дышать из-за распылённого газового баллончика. Людям пришлось экстренно покидать одну из центральных станций метрополитена.

На станции метро "Гостиный двор" внизу распылили какой-то газ. Люди кашляют и спешно поднимаются наверх. Пишет автор видео

В пресс-службе подземки подтвердили инцидент и сообщили, что на станции было включено дополнительное проветривание.

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