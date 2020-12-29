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На Гороховой улице в ночи разгорелась сауна в отеле

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Пожарные оперативно потушили огонь.

Во втором часу ночи в среду, 20 января, из отеля на Гороховой улице повалил едкий дым. Запах гари разбудил местных жителей, рассказали очевидцы пожара в соцсетях. Как выяснилось, это разгорелась сауна в отеле.

я живу поблизости,но пахло так как будто соседи снизу горят. Вышла посмотреть,а тут такое.

очевидица

Как стало известно Piter.TV, спасатели эвакуировали из отеля гостей, сам огонь довольно быстро потушили. Информации о пострадавших не появлялось.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Виктория Кудряшова

Теги: мчс, пожар, центр города
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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