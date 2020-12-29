На Гороховой улице в ночи разгорелась сауна в отеле

Пожарные оперативно потушили огонь.

Во втором часу ночи в среду, 20 января, из отеля на Гороховой улице повалил едкий дым. Запах гари разбудил местных жителей, рассказали очевидцы пожара в соцсетях. Как выяснилось, это разгорелась сауна в отеле.

я живу поблизости,но пахло так как будто соседи снизу горят. Вышла посмотреть,а тут такое. очевидица

Как стало известно Piter.TV, спасатели эвакуировали из отеля гостей, сам огонь довольно быстро потушили. Информации о пострадавших не появлялось.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Виктория Кудряшова