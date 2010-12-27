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На Главпочтамте впервые прошел концерт симфонического оркестра
Сегодня, 19:47
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nastya960
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На Главпочтамте впервые прошел концерт симфонического оркестра

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По случаю 50-летия оркестра

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (ГАСО) впервые выступитл не на концертной площадке, а в здании Почтамта в день гашения памятного конверта по случаю своего 50-летия. Об этом сообщила пресс-служба оркестра.

Впервые в операционном зале Почтамта выступит симфонический оркестр, и этот концерт положит начало работы открытого креативного пространства в здании Главпочтамта.

Пресс-служба ГАСО

Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр вместе с дирижером Александром Титовым исполнил произведения Чайковского, Штрауса, Свиридова и Глиэра. Отделение при этом продолжало работу в обычном режиме. 

Фото: Арт-портал BigCityLife: инструкция по применению/ Вконтакте  

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Теги: александр титов , главпочтамт , почта россии , симфонический оркестр
Категории: Новости СПб Культура Музыка

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