На Гаккелевской улице вечером спасатели тушили пожар из-за загоревшейся мусорки

Приморский район не мог уснуть из-за пожара контейнера с мусором.

В половину одиннадцатого вечера в Приморском районе крупный пожар произошел из-за загоревшегося мусора. По Гаккелевской улице полыхал контейнер с бытовыми отходами. Яркий "костер" заметили жители не только ближайших домов. Петербуржцы стали присылать фотографии и видео с взвивающемся вверх черным столбом дыма.

На месте работали специалисты из ГУ МЧС. Огнеборцам удалось быстро потушить возгорание. Инцидент удалось локализовать до того, как пламя перекинулось на объекты поблизости. Очевидцы сообщили, что припаркованные машины не повреждены. Сведений о пострадавших также нет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб