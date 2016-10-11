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На Финляндском вокзале сотрудники транспортной полиции сняли с поезда малолетнего "зацепера"
Сегодня, 10:17
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lesjasap
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На Финляндском вокзале сотрудники транспортной полиции сняли с поезда малолетнего "зацепера"

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Несовершеннолетний мальчик прокатился на крыше вагона с Финляндского вокзала.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 15-летний подросток, пытавшийся проехать с ветерком на крыше проезда. Несовершеннолетний “зацепер” был выявлен на железнодорожной станции “Ленинский проспект”. 
 
Сообщается, что подросток залез на крышу поезда, следовавшего по маршруту “Ораниенбаум-Санкт-Петербург”. Мальчик является учеником девятого класса одной из школ Санкт-Петербурга. 
 
Сотрудниками по делам несовершеннолетних была проведена разъяснительная беседа с правонарушителем. По отношению к отцу юноши составили административный протокол за неисполнение родительских обязательств по воспитанию ребенка. 
Теги: зацеп , зецепер , ленинский проспект , финляндский вокзал
Категории: Новости СПб

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