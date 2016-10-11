На Финляндском вокзале сотрудники транспортной полиции сняли с поезда малолетнего "зацепера"

Несовершеннолетний мальчик прокатился на крыше вагона с Финляндского вокзала.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 15-летний подросток, пытавшийся проехать с ветерком на крыше проезда. Несовершеннолетний “зацепер” был выявлен на железнодорожной станции “Ленинский проспект”.

Сообщается, что подросток залез на крышу поезда, следовавшего по маршруту “Ораниенбаум-Санкт-Петербург”. Мальчик является учеником девятого класса одной из школ Санкт-Петербурга.

Сотрудниками по делам несовершеннолетних была проведена разъяснительная беседа с правонарушителем. По отношению к отцу юноши составили административный протокол за неисполнение родительских обязательств по воспитанию ребенка.