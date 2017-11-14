На Финляндском вокзале реконструируют приезд Поезда Победы

На Финляндском вокзале петербуржцам покажут реконструкцию прибытия Поезда Победы.

На Финляндский вокзал Санкт-Петербурга прибудет реконструированный “Поезд Победы”. Гостей и пассажиров ждет театрализованное представление, рассказывающее историю первого состава, который добрался в Ленинград после снятия блокады города.

Зрителям продемонстрируют события февраля 1943 года. “Поезд Победы” будет включать серийный паровоз “Эр”, который довез до освобожденных жителей продовольствие и другие ресурсы. Об этом сообщают представители пресс-службы Октябрьской железной дороги. Петербуржцам стоит ожидать событие 10 февраля в 12 часов дня.

Отметим, что еще под осадой местные жители смогли построить 33 километра железной дороги от Шлиссельбурга до Поляны, а также открыть мост через Неву. Этот участок получил название Дорога Победы.