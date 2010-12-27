На Финляндском вокзале 25 октября состоится торжественный запуск "Ласточки" в Кузнечное

В 11:26 на Финляндском вокзале состоится торжественный запуск.

Скоростной электропоезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Кузнечное 25 октября отправится в свой первый рейс. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

В 11:26 на Финляндском вокзале состоится торжественный запуск скоростного пригородного электропоезда "Ласточка", который будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Кузнечное – Санкт-Петербург. В мероприятии примут участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков, генеральный директор АО "СЗППК" Виталий Григорьев.

Поезд делает остановки на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск.

В связи с ноябрьскими праздниками в Петербурге изменится расписание электричек.