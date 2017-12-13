На "Фестиваль цветов" в Петербурге потратят 40 млн рублей

Такой конкурс разместили на сайте госзаказа.

Сегодня, 20 февраля, комитетом по туризму был объявлен тендер на проведение летом в Петербурге "Фестиваля цветов". На это мероприятие в планах потратить 39,9 миллиона рублей.

Данный тендер опубликован на сайте госзаказа. В рамках праздника по Невскому проспекту планируется цветочное шоу-шествие, в котором примут участие артисты, музыканты, а также будут двигаться кареты, ретро-автомобили и декорированные платформы. В прошлом году на время шествия колонны центральная магистраль Петербурга была закрыта для движения транспорта.

В техзадании уточняется, что каждая цветочная композиция должна состоять как минимум из 80 видов, 120 сортов и 58 тысяч стеблей и растений.

В программу фестиваля будет включено проведение конкурса на определение профессиональных дизайнеров и флористов, а также мастер-классы. На данный момент известно только то, что трёхдневный фестиваль пройдёт летом. Даты проведения мероприятия огласят позже.