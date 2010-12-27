На ФАПы Выборгского района привлечено федеральное финансирование

Также до конца года планируется открытие ФАПа в Подгорном Выборгского района, Чаще, Ковшово и Новинке Гатчинского района.

Ленинградская область в рамках национального проекта "Здравоохранение" впервые привлекла финансирование на выкуп фельдшерско-акушерских пунктов у инвесторов на общую сумму 26,7 млн. рублей.

Получены разрешения на ввод ФАПов, построенных с применением современных модульных конструкций, в селе Сомино Бокситогорского района, деревне Реполка Волосовского района и поселке Климово Выборгского района. Новые объекты здравоохранения, рассчитанные на повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению, начнут работать до конца 2019 года.

Также до конца года планируется открытие ФАПа в Подгорном Выборгского района, Чаще, Ковшово и Новинке Гатчинского района. Кроме того, осенью строители рассчитывают сдать в эксплуатацию ФАП в Волошово Лужского района и Глобицах Ломоносовского района.

Источник: пресс-служба ЛО