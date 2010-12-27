На Елагином острове расскажут про парк Монрепо

В день открытия данную выставку можно посетить бесплатно.

Выставка, посвященная парку Монрепо, откроется в пятницу, 17 августа, на Елагином острове. Об этом сообщает комитет по культуре.

На выставке жители Петербурга смогут узнать подробнее об уникальном памятнике садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Например, посетителям поведают кто и зачем менял ландшафт этого парка, историю названия и многое-многое другое. В этом году часть территории "Монрепо" закрыта на реконструкцию и экспозиция должна только поддержать интерес к жизни парка.

Завтра, на открытии выставки, в 16.00 в Центральном выставочном зале Конюшенного корпуса ЦПКиО им. С. М. Кирова лекцию об истории прочитают научные сотрудники Наталья Лисица и Андрей Салманов. Выставка проработает до 17 сентрября, вход в ден открытия бесплатный.

Фото: Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"/ ВК