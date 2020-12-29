На Елагином острове открылся каток на Большой площади

Работа катка зависит от погодных условий.

В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове открылся каток площадью 6 тыс. кв. метров. Он работает ежедневно с 06:00 до 22:00, сообщила пресс-служба парка.

Каток расположился на Большой площади, по будним дням вход на него свободный. Платный вход — с 10 до 22 часов в субботу и воскресенье. Также действует прокат коньков, он обойдется в 300 рублей в час. Рядом с ледовой площадкой есть и другие развлечения.

Рядом с катком на Конюшенной площади открыты прилавки с согревающими напитками и теплой выпечкой. А в выходные дни здесь работает ярмарка, где можно найти интересные сувениры ручной работы, сладости и деликатесы. пресс-служба ЦПКиО им. Кирова.

Петербуржцев предупредили, что в "плюсовую" температуру, дождь, снегопад и метель каток может не работать.

Ранее начал работать каток в Павловском парке.

Видео: Instagram / @elaginpark