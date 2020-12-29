В субботу в Павловском парке начнет работу открытый каток

В субботу, 16 января, в Павловском парке заработает открытый ледовый каток. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники музея-заповедника "Павловск".
Каток расположился на стадионе у Николаевских ворот, как и в прошлые годы. В будни каток будет открыт с 14.00 до 18.45, а в выходные – с 12:00 до 18:45, работа площадки возможна только при минусовой температуре.
Отмечается, что на своих коньках покататься в Павловском парке можно бесплатно, а вот прокат коньков у катка пока не запустили. Сотрудники ГМЗ пообещали, что прокат заработает в скором времени.
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Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Павловск"
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