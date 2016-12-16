На Дворцовой задержали десятки мусульман

Несколько сотен людей вышли на несанкционированный митинг в знак солидарности с мусульманами в Мьянме.

На Дворцовой площади задержали почти 80 человек, которые пришли поддержать мусульман в Мьянме.

Несанкционированная акция проходит в центре города сегодня, 10 сентября. Всего на площадь вышли около 200 человек.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили участникам митинга незаконность мероприятия и задержали тех, кто отказался разойтись. Полицейские заявили, что они проверят документы у задержанных и отпустят их, сообщает "Фонтанка".

У одного из участников акции, который уже находился в автобусе полиции, случился приступ эпилепсии. Ему пришлось вызвать скорую помощь.

Ранее правительство города не разрешило проводить акцию, добавив, что петербуржцы, которые исповедуют ислам, могут прийти на круглый стол для обсуждения вопроса.

В конце августа этническое меньшинство Мьянмы рохинджа покинула страну в результате столкновений между правительственными силами и группировкой "Армия спасения рохинджа Аркана". Число беженцев в Бангладеш достигло почти 300 тыс. человек.

Фото: fontanka.ru