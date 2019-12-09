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На Дворцовой площади завершается установка новогодней ёлки

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Ёлку высотой 25 метров украсили, как и в прошлом году.

В Петербурге на Дворцовой площади 3 декабря начали устанавливать новогоднюю ёлку. Работы шли в течение всей прошлой недели в две смены. Сегодня, 9 декабря, работы подходят к концу, рабочие вешают последние ёлочные украшения. 

Ёлку высотой 25-ть метров украсили, как и в прошлом году. На следующий Новый год горожане предложили установить на площади живую ель. Решать этот вопрос будут с помощью онлайн-голосования.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: дворцовая площадь, елка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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