На Дворцовой площади в Петербурге презентовали настольную стрит-арт игру

Игра создана на основе граффити.

На Дворцовой площади в Петербурге в четверг, 27 мая, презентовали настольную стрит-арт игру "Стрит-арт-мемо. Литературный Петербург". Об этом сообщает "Петербургский дневник". Жители города увидели её на Главной сцене XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Известно, что игра создана на основе граффити. Так, есть игровые жетоны, которые представляют собой работы городских художников. Проекты имеют отсылки к литературе и Петербургу. Участникам игры необходимо найти пару одинаковых картинок. Победителем станет тот, кто найдёт больше всех пар.

Автор создания игры, руководитель проекта Кирилл Рейнхольдс отметил, что данная игра способна популяризировать уличное искусство в Северной столице. Он считает, что у большинства людей к данному направлению крайне предвзятое и негативное отношение. Рейнхольдс хочет, чтобы стрит-арт нашёл место в сердцах петербуржцев. Благодаря игре, по словам автора, жители города не только весело проведут время, но и поближе познакомятся с уличным искусством.

Отмечается, что дизайн игры и её правила создала выпускница Художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Наталья Каваляускайте. Для игры также были отобраны 30 работ художников. Как отмечает куратор игры Николай Стекольников, часть работ были сделаны по заказу муниципальных властей. В новую игру попали работы Константина UZHVE "Острова сокровищ" на Каменноостровском проспекте, Владимира Net "Пиксельный льв" на канале Грибоедова, Нади О "Геракл" на Казанской улице, а также проекты Артема Буржа и Ильи Иса из коллектива "HoodGraff".

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на установку первой стены для граффити в Петербурге.

Фото: Piter.tv