Кот застрял на дереве около Дворцовой площади

Снимать животное пришлось спасателям.

Кот залез на дерево у Дворцовой площади. Петербуржцы развернули операцию по спасению животного вечером 13 февраля. На помощь прибыли сотрудники МЧС.

По информации "78.ru", дерево находится прямо напротив Эрмитажа. Жители города растянули тент и надеялись, что кот спустится на землю, однако пришлось дожидаться спасателей. Один из них залез на дерево.

Как сообщают СМИ, операция закончилась успешно.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербурженка спасла снегиря от голодных кошек и собак.

Фото: pixabay.com