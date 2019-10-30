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Кот застрял на дереве около Дворцовой площади
Сегодня, 22:24
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nadezhda_sib

Кот застрял на дереве около Дворцовой площади

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Снимать животное пришлось спасателям.

Кот залез на дерево у Дворцовой площади. Петербуржцы развернули операцию по спасению животного вечером 13 февраля. На помощь прибыли сотрудники МЧС.

По информации "78.ru", дерево находится прямо напротив Эрмитажа. Жители города растянули тент и надеялись, что кот спустится на землю, однако пришлось дожидаться спасателей. Один из них залез на дерево. 

Как сообщают СМИ, операция закончилась успешно. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербурженка спасла снегиря от голодных кошек и собак. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: кот на дереве
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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