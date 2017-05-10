На Дворцовой площади состоится первая репетиция Парада Победы

Генеральная репетиция состоится на Дворцовой площади 7 мая в 10 утра.

Во вторник, 24 апреля, в Петербурге состоится первая репетиция Парада Победы. Кроме этого дня тренировки будут проходить 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19.00. Генеральная репетиция состоится на Дворцовой площади 7 мая в 10 утра.

В этом году в Параде Победы примут участие около 4,5 тысячи служащих Западного военного округа, а также воспитанники Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсанты вузов Минобороны России, МЧС, МВД и войск Нацгвардии России.

В колонне боевой техники пройдут танки Т-34-76 и Т-34-85. В состав механизированной колонны включили около 90 образцов: бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, бронеавтомобили "Тайфун-К", и "Тигр", артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", а также ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "С-400"

В парадном строе авиации появятся более 40 образцов. Над Дворцовой площадью пролетят вертолёты, а также боевые и транспортные самолёты.

В прошлом году Piter.TV присутствовали на параде Победы. В 2017 году над городом также пролетела авиация, а в акции "Бессмертного полка" приняли участие около семисот тысяч человек.

Фото: Piter.TV