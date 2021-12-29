На стрелке Васильевского острова с 22 по 31 мая будет представлена гигантская надувная копия трофея.

В понедельник, 24 января, стало известно, что на Дворцовой площади пройдет фестиваль чемпионов в рамках финала Лиги чемпионов. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Фестиваль состоится с 26 по 29 мая. Власти Петербурга запланировали различные развлекательные, музыкальные и спортивные активности, а 29 мая на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт ко Дню города. Здесь же расположится экспозиция с Кубком Лиги чемпионов UEFA.

Кроме этого, на стрелке Васильевского острова с 22 по 31 мая будет представлена гигантская надувная копия трофея.

Ранее мы сообщали, что V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids объявил о начале приема работ. Фестиваль пройдет 13-17 апреля. К участию в фестивале принимаются работы, снятые детьми и подростками для своих сверстников.

Фото: Piter.tv

