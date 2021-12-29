V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids объявил о начале приема работ

Фестиваль пройдет 13-17 апреля. К участию в фестивале принимаются работы, снятые детьми и подростками для своих сверстников.

V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids пройдет в Петербурге 13-17 апреля. Организаторы объявили старт приема работ от юных кинематографистов всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Участие в фестивале бесплатное, благодаря чему каждый ребенок сможет проявить свой талант. Организаторами выступили Фонд президентских грантов, комитет по культуре, СПбГИКиТ, Международная киношкола Синема, кинокомпания "Триикс Медиа" а также Театральная корпорация Кот Вильям.

Дефиз фестиваля – "Дети снимают кино для детей!". Почетными гостями мероприятия станут заслуженная артистка России Валентина Панина, актер театра и кино Самвел Мужикян, оператор Виктор Гончар, продюсер, актер, сценарист Вадим Карев, актер театра и кино Сергей Рост, депутат ЗАКС, актриса театра и кино Анастасия Мельникова, депутат Игорь Андреев и другие.



В программу включены мастер-классы, творческие встречи и воркшопы с ведущими специалистами в области кинопроизводства.

Фото: пресс-служба СПбГИКиТ