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На Дворцовой площади проходит шоу световых технологий

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С 28 декабря на Дворцовой площади стартовало Аэрофлот-шоу световых технологий

Вечером 28 декабря на главное площади Санкт-Петербурга стартовало массовое мероприятие - шоу световых технологий.

Зрелищное шоу включает в себя непрерывную трансляцию циклических видеоблоков на фасаде здания Главного Штаба под музыкальное сопровождение знаменитых песен.

Согласно расписанию, шоу будет проходить 28, 29, 30 и 31 декабря с 18.00 до 23.00. Продолжительность показа - 30 минут. Видеоряд будет показываться циклически с небольшими перерывами.

В финальной части свето-музыкального представления жители и гости Санкт-Петербурга водят большие хороводы вокруг 25-и метровой ели, танцуют и поют популярные новогоднии песни.

Можно отметить, что в последний день трансляции светового шоу, в 23.00 начнется общегородское празднование Нового года.

Видео: Piter.tv

 

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Теги: аэрофлот , дворцовая площадь , елка , новый год , световые технологии , спб , шоу
Категории: Лента новостей Новости СПб

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