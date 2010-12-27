На Дворцовой площади бесплатно выступят «Сплин» и Therr Maitz

Концерт начнется 31 августа в 17:00.

В последний день лета, 31 августа, у горожан и гостей Петербурга есть возможность бесплатно послушать известных музыкантов. На Дворцовой площади в четвертый раз пройдет общегородской социально-благотворительный проект "Будь с городом!".

Так, в 17:00 на главной площади города стартует концерт. На сцене выступят "Сплин", ВИА "Пролетарское танго", Therr Maitz и Markscheider Kunst. Вечером также запланирована масштабная петербургская премьера шоу "Танцы" на ТНТ.

Кроме концерта, в программе мероприятия запланированы показательные выступления, мастер-классы, спортивные соревнования, творческие мастерские, шоу барабанов, чирлидинг и многое другое.

Напомним, в эти выходные в Петербурге изменится график разводки мостов.

Фото: Pixabay