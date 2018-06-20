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На Двинской улице кухонное оборудование стало причиной пожара в квартире
Сегодня, 7:15
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lesjasap

На Двинской улице кухонное оборудование стало причиной пожара в квартире

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Менее чем за полчаса пожарные потушили помещение.

В Кировском районе Санкт-Петербурга в ночь на 15 апреля произошел пожар. Горела жилая квартира. Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного диспетчера около 23.42 часов. На место были направлены три спасательные бригады.

На месте сотрудники экстренной службы выяснили, что в помещении на Двинской улице, 16 корпус 2 горит обстановка кухни. В результате пожара пострадал один квадратный метр площади. Потушить пламя удалось к 00.05. В ликвидации последствий участвовало 15 представителей ГУ МЧС и три единицы спецтехники.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото: Piter.tv

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Теги: горит квартира, двинская улица, кухонное оборудование
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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