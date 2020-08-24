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Вчера, 22:37
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smirenny
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На Дунайском путепроводе бетономешалка протащила иномарку

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Попытка перестроиться в соседний ряд закончилась плачевно.

В понедельник, 24 августа, камеры видеонаблюдения на Дунайском путепроводе засняли аварию с бетономешалкой. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как грузовой автомобиль, по всей видимости, начал перестраиваться в соседний ряд, прямо в попутную машину, которая либо попала в слепую зону, либо водитель просто не посмотрел в зеркала. В каком состоянии находится водитель легковой машины, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что каршеринг пробил ограждение и вылетел на встречную полосу на Большевиков.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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