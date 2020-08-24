На Дунайском путепроводе бетономешалка протащила иномарку

Попытка перестроиться в соседний ряд закончилась плачевно.

В понедельник, 24 августа, камеры видеонаблюдения на Дунайском путепроводе засняли аварию с бетономешалкой.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как грузовой автомобиль, по всей видимости, начал перестраиваться в соседний ряд, прямо в попутную машину, которая либо попала в слепую зону, либо водитель просто не посмотрел в зеркала. В каком состоянии находится водитель легковой машины, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что каршеринг пробил ограждение и вылетел на встречную полосу на Большевиков.

Видео: Piter.TV