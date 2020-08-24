На Дунайском путепроводе бетономешалка протащила иномарку

В понедельник, 24 августа, камеры видеонаблюдения на Дунайском путепроводе засняли аварию с бетономешалкой.
На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как грузовой автомобиль, по всей видимости, начал перестраиваться в соседний ряд, прямо в попутную машину, которая либо попала в слепую зону, либо водитель просто не посмотрел в зеркала. В каком состоянии находится водитель легковой машины, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что каршеринг пробил ограждение и вылетел на встречную полосу на Большевиков.
Видео: Piter.TV
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