В Петербурге на Дунайском проспекте прорвало трубу с кипятком

На Дунайском проспекте прорвало трубу, после чего во дворе дома разлился кипяток.

В Санкт-Петербурге утром 27 сентября на Дунайском проспекте разлился кипяток из-под земли. Очевидцы сообщают, что прорвало трубу. У жилого дома № 53 стоит пар, горячая вода мочит припаркованые автомобили.

Свидетели происходящего опуликовали в социальную сеть видеоролик, на котором видно, как пар и брызги кипятка рассеиваются во дворе жилого дома. Пользователи сети шутят: "Периодическое протапливание улицы"; "В Купчино отопление включили". Известно, что подобные случаи происходят в Петербурге часто из-за неисправности теплосетей.

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