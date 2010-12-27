Очевидцы: в пожаре на Дунайском проспекте погибло два человека

В ночь на 17 апреля в Купчино сгорела жилая квартира. По слухам, вместе с людьми.

Во Фрунзенском районе в ночь на 17 апреля сгорела жилая квартира. Местные жители рассказали, что пожар начался на втором этаже четвертой парадной дома под номером 40 корпус 1 по Дунайскому проспекту. Спасатели прибыли на место инцидента около двух часов утра.

По сведениям пожарной службы, выгорело помещение в однокомнатном пространстве. Специалистам удалось ликвидировать пламя только к пяти часам утра. К работам привлекалось 21 человек личного состава ГУ МЧС по региону и 5 единиц спецтехники.

Очевидцы засняли утренние кадры с пострадавшим зданием. Видно, что гарь дошла от второго этажа до шестого. Все окна забиты продуктами горения. Также петербуржцы отметили, что к дому подъезжали представители Следственного комитета, реанимация и правоохранительные органы. По неподтвержденной информации, в пожаре погибло два человека.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

