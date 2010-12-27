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Очевидцы: в пожаре на Дунайском проспекте погибло два человека
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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Очевидцы: в пожаре на Дунайском проспекте погибло два человека

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В ночь на 17 апреля в Купчино сгорела жилая квартира. По слухам, вместе с людьми.

Во Фрунзенском районе в ночь на 17 апреля сгорела жилая квартира. Местные жители рассказали, что пожар начался на втором этаже четвертой парадной дома под номером 40 корпус 1 по Дунайскому проспекту. Спасатели прибыли на место инцидента около двух часов утра. 

По сведениям пожарной службы, выгорело помещение в однокомнатном пространстве. Специалистам удалось ликвидировать пламя только к пяти часам утра. К работам привлекалось 21 человек личного состава ГУ МЧС по региону и 5 единиц спецтехники. 

Очевидцы засняли утренние кадры с пострадавшим зданием. Видно, что гарь дошла от второго этажа до шестого. Все окна забиты продуктами горения. Также петербуржцы отметили, что к дому подъезжали представители Следственного комитета, реанимация и правоохранительные органы. По неподтвержденной информации, в пожаре погибло два человека. 

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: дунайский проспект , квартира , купчино , погибли люди , пожар , фрунзенский район
Категории: Новости СПб

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