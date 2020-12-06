В полицию обратилась мать юного восьмиклассника.

На Думской улице неизвестный оставил подростка без телефона. Происшествие, которое случилось в субботу, 5 декабря, попало на камеры наблюдения, а запись с них – в распоряжение Piter.tv.

В полицию накануне обратилась мама восьмиклассника, который учится в одной из школ в центре Северной столицы. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в субботу утром на Думской улице мужчина вырвал у ее сына из рук телефон, купленный ею, и скрылся. Выяснилось, что неизвестный попросил у 13-летнего мальчика зажигалку, после чего похитил телефон, сел в "Поло" с номерами, закрытыми полиэтиленом, и уехал.

Видео: Piter.tv