На Думской улице "Хендай "отпарковался" обратно: машина сама откатилась на проезжую часть

В центре Петербурга "восстание машин": иномарка откатилась на проезжую часть.

Днем 5 марта неаккуратный водитель создал автомобильную пробку на Думской улице. Шофер, очевидно, забыл снять транспортное средство с ручника, в результате чего иномарка откатилась на проезжую часть. До этого легковушка была припаркована в неположенном месте.

По какой причине автомобилист оставил машину без присмотра - неизвестно. Однако, очевидцы сомневаются, что он вернется. На фотографиях, сделанных с места ДТП, заметно, что транспортное средство повредило две ближайшие машины. Петербуржцы считают, что водитель мог просто сбежать.

В настоящее время автомобилисты самостоятельно разобрались с проблемой. Они отогнали “проблему” к тротуару и подоткнули колеса кирпичом.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

