На Думской группа людей напала на парня, но получила в ответ

На петербургской улице клубов в ночь на 14 января не обошлось без кулачных боев. Читатели Piter.tv стали свидетелями случившегося.
Как стало известно, группа людей, находящихся, по всей видимости, в состоянии сильного алкогольного опьянения, напали на молодого человека без объяснения причины. Однако их ждал сюрприз, потому что молодой человек, тоже не отличающийся трезвостью, нашел в себе силы дать отпор своим обидчикам.
Потасовка закончилась раньше, чем на место прибыли сотрудники полиции. Участники драки разбежались по разным улицам.
Видео: Piter.tv