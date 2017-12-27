На Думской группа людей напала на парня, но получила в ответ

Неизвестные полезли в драку без причины и получили сдачи.

На петербургской улице клубов в ночь на 14 января не обошлось без кулачных боев. Читатели Piter.tv стали свидетелями случившегося.

Как стало известно, группа людей, находящихся, по всей видимости, в состоянии сильного алкогольного опьянения, напали на молодого человека без объяснения причины. Однако их ждал сюрприз, потому что молодой человек, тоже не отличающийся трезвостью, нашел в себе силы дать отпор своим обидчикам.

Потасовка закончилась раньше, чем на место прибыли сотрудники полиции. Участники драки разбежались по разным улицам.

Видео: Piter.tv