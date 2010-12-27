На Дрезденской улице мужик на "четверке" протаранил 4 автомобиля

Глубокой ночью во дворах на Дрезденской произошло крайне неприятное ДТП.

В Выборгском районе произошло ночное ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Примерно в 3.30 ночи неизвестный мужчина на "Ладе" 4-й модели протаранил автомобили, припаркованные во дворе на Дрезденской. По словам очевидцев, это произошло во дворе дома №11. По иронии судьбы, "четверка" успела протаранить 4 автомобиля. Пока заспанные хозяева машин выходили во двор, виновник аварии успел скрыться с места происшествия.

Очевидцы уточняют, что наряд ГИБДД приехал во двор на удивление оперативно. Люди пишут, что офицеры были на месте ЧП через 10 минут. Сейчас полиция ищет виновника аварии и устанавливает все причины случившегося.

По фотографиям, опубликованным в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" видно, что все автомобили получили серьезные повреждения.