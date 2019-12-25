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На Дрезденской улице двое ограбили молодого человека на 27 тыс. рублей
Сегодня, 12:22
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На Дрезденской улице двое ограбили молодого человека на 27 тыс. рублей

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Под угрозой ножа злоумышленники отобрали мобильный телефон, золотое кольцо и серебряную цепочку с крестиком.

Правоохранители задержали подозреваемого в уличном разбое. В настоящее время разыскивается второй злоумышленник. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ночь на 23 апреля в полицию поступило заявление от 20-летнего горожанина с информацией о том, что у дома по Дрезденской улице двое неизвестных, распылив перцовый баллончик, под угрозой ножа отобрали у него мобильный телефон, золотое кольцо и серебряную цепочку с крестиком. Общая сумма материального ущерба составила 27 тыс. рублей. 

В тот же день вечером в квартире на улице Буденного по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего юношу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее мы рассказывали о том, что задержан мужчина, применивший "перцовку" в дорожном конфликте на Выборгской набережной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дрезденская улица, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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