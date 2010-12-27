На Дороге жизни в тройной аварии погибло двое петербуржцев

В Ленобласти в результате аварии скончалось двое человек, еще трое серьезно пострадали.

Во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 4 апреля произошло смертельное ДТП с тремя легковыми автомобилями. Машины столкнулись на 21-ом километре Дороги жизни около 19 часов вечера.

Очевидцы рассказали, что участок аварии находится недалеко от населенного пункта Проба. По предварительной информации от правоохранительных органов, виновником инцидента стал водитель иномарки "Ауди Q5", которой управлял 37-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения, где был сбит движущимся "Фольксвагеном Поло", а затем и "Шкодой Фабиа". В результате шофер получил травмы. Его забрали медики скорой помощи. В настоящее время мужчина госпитализирован в местную больницу. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Другим участникам дорожного движения повезло меньше. Двое человек погибло. Жертвами стали 39-летняя автоледи на "Фольксвагене" и пассажир "Ауди". Женщина скончалась уже в карете скорой помощи. Двоим детям, которые находились в "Фольксвагене", удалось спастись. Мальчики 2010 и 2008 года рождения получил травмы средней степени тяжести.

На месте аварии работали специалисты из ГИБДД и пожарно-спасательная часть 93 в составе трех человек личного состава и одной единицы спецтехники.

Фото : Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

