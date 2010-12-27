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На Дороге Жизни пожарные просто стояли и смотрели как разгорается дом
Сегодня, 16:57
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lesjasap
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На Дороге Жизни пожарные просто стояли и смотрели как разгорается дом

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В деревне Пробка на Дороге Жизни загорелся частный жилой дом.  Причина возгорания пока что неизвестна. По предварительной версии проблема возникла из-за неисправной проводки. 
 
Как сообщает портал “Мегаполис”, на место происшествия быстро выехала пожарная служба. Однако, одна из очевидцев случившегося сообщила, что вместо того, чтобы оперативно потушить пламя, команда просто стояла и смотрела на горящее здание. Эксперты отмечают, что пожарные следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние помещения.
 
Судя по сообщениям проезжавших мимо водителей, жертв нет.
 
 
Из-за пожара на месте происшествия успел образоваться автомобильный затор.
 
Фото: Вконтакте/ ДТП и ЧС по Санкт-Петербургу
Теги: дорога жизни , пожар
Категории: Новости СПб

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