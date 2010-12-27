На Дороге Жизни пожарные просто стояли и смотрели как разгорается дом

В деревне Пробка на Дороге Жизни загорелся частный жилой дом. Причина возгорания пока что неизвестна. По предварительной версии проблема возникла из-за неисправной проводки.

Как сообщает портал “Мегаполис”, на место происшествия быстро выехала пожарная служба. Однако, одна из очевидцев случившегося сообщила, что вместо того, чтобы оперативно потушить пламя, команда просто стояла и смотрела на горящее здание. Эксперты отмечают, что пожарные следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние помещения.

Судя по сообщениям проезжавших мимо водителей, жертв нет.

Из-за пожара на месте происшествия успел образоваться автомобильный затор.

Фото: Вконтакте/ ДТП и ЧС по Санкт-Петербургу