На Долгоозерной улице изнасиловали официантку

Молодой петербуржец подкарауливал жертв во дворе одного из петербургских домов.

Молодую девушку изнасиловали по дороге домой. Инцидент произошел в ночь на 7 сентября. 20-летняя петербурженка возвращалась домой после работы, но во дворе дома по улице Долгоозерной на нее напал насильник.

Как выяснилось позже, злоумышленник специально караулил свою жертву. Он напал на девушку, которая работала официанткой, а позже совершил насильственные действия по отношению к ней. Петербурженка не смогла отбиться от маньяка.

Через несколько часов после произошедшего, потерпевшая обратилась в отделение полиции. Подозреваемого в преступлении удалось найти и задержать. Правоохранительные органы сообщили, что им оказался 21-летний парень. Сейчас по факту преступления проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на двое суток.