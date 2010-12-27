На Дне города во Всеволожске выступит группа "Город 312"

В День знаний, 1 сентября, городу исполнится 55 лет.

На этих выходных Всеволожск отметит свой 55-летний юбилей. Все праздничные мероприятия будут проходить с 15:00 на Юбилейной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.

С 15:00 начнут работать детские интерактивно-развлекательные, спортивные и молодежные программы, в 17:00 на площади состоится торжественное открытие праздника. В 18:00 на сцене перед жителями и гостями города выступят артисты из Санкт-Петербурга и Москвы, в 21:00 выступит хедлайнер мероприятия, группа "Город 312", праздник завершится в 21:55 праздничным салютом.

Администрация района обращает внимание на то, что будет перекрыто движение для автомобилей по Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом с 12:00 до 23:00. Парковка будет запрещена с 06:00 до 23:00

Всеволожск был основан в 1892 году, но статус города получил именно в 1963 году. На 2018 год во Всеволожске проживают 72 864 человек. (2018).

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Фото: Ая. Солистка группы Город 312/ ВК