На улице Дыбенко загорелся трамвай

Спасатели справились с огнем за 10 минут.

Во вторник, 5 июля, на улице Дыбенко в Невском районе воспламенился электродвигатель трамвая. Пассажиры увидели в салоне дым, людей оперативно эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре у дома №35 поступило в половину одиннадцатого утра. В транспорте также обгорел электропровод длиной 0,5 погонных метров.

Спасатели ликвидировали огонь за 12 минут работы. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что под Сестрорецком загорелся частный дом.

Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"