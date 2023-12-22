На Детской улице обновят систему освещения

Проект планируют сдать к концу года.

На Детской улице полностью обновят систему оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Специалисты смонтируют 34 металлические опоры, установят 51 светодиодный фонарь, проложат 900 метров подземного кабеля. На смену подвесным светильникам придут консольные на опорах. Пешеходные переходы обозначат контрастным светом. Количество фонарей на данном участке увеличат в 1,4 раза.

Сейчас на Детской улице специалисты занимаются разработкой траншей, устанавливают закладные детали фундаментов. Старое оборудование в ближайшее время демонтируют.

Проект планируют сдать к концу года. Добавим, что в этом году в Василеостровском районе современное освещение получат территория квартала около станции метро "Приморская" и улица Беринга.

Ранее мы писали, что на пересечении Псковской и Мясной улиц приведут в порядок сквер.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике