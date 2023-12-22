На пересечении Псковской и Мясной улиц приведут в порядок сквер

В сквере сделают скамейки, поставят урны, включат фонари.

В Адмиралтейском районе благоустроят сквер, который находится на пересечении Псковской и Мясной улиц. ГАТИ выдала ордер на проведение работ. Обновление пространства пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе инспекции сегодня, 1 марта.

Специалистам придется привести в порядок 926 "квадратов". Здесь появится газон, выложат тротуарной плиткой дорожки, установят детскую площадку. В сквере сделают скамейки, поставят урны, включат фонари. Не обойдется и без работ по озеленению. Здесь высадят деревья, кустарники и цветы.

Работы стартуют 15 апреля. Завершатся они 8 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что сквер на берегу Ижорского пруда в Колпино ждёт благоустройство.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга