Сквер на берегу Ижорского пруда в Колпино ждёт благоустройство

Площадь, которая будет преобразована в место притяжения для жителей района, составляет почти 50 ты. кв.м.

Сквер на берегу Ижорского пруда в Колпино будет благоустроен. Для этой цели были выданы два ордера на проведение работ от ГАТИ. Территория будет приведена в порядок в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь, которая будет преобразована в место притяжения для жителей района, составляет почти 50 ты. кв.м. Она расположена между Раумской улицей и Бульваром Трудящихся. В сквере районе будут установлены современные скамейки, игровые площадки, посажены деревья и кустарники, приведены в порядок дорожки и газон.

Первый этап работ был завершён в прошлом году. Завершение благоустройства планируется до 2024 года, в период с 1 апреля по 4 августа.

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга