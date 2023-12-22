Территорию вокруг "Пирамиды с четырьмя колоннами" восстановят в Царском Селе

Специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию и обустроить отмостку. Планируется завершить работы к 30 апреля 2025 года.

В Государственном музее-заповеднике "Царское село" начинаются восстановительные работы на территории пирамиды с четырьмя колоннами в Екатерининском парке. Ордер на проведение работ был выдан государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ). Как информирует пресс-служба ведомства, специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию и обустроить отмостку. Планируется завершить работы к 30 апреля 2025 года.

Отметим, что пирамида является объектом культурного наследия федерального значения. В прошлом столетии колонны, украшавшие пирамиду и выполненные из мрамора, были разрушены в 60-х годах.

Пирамида выполнена из кирпича, а её фасады облицованы тёсаным гранитом. Внутри находится круглый зал с куполом. У основания сооружения, с противоположной от входа стороны, похоронены собачки Екатерины II. Их звали Том Андерсон, Земира и Дюшес.

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга