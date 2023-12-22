Реставрация интерьеров дворца Монплезир в Петергофе завершится к 2027 году

Специалистам будет предоставлена возможность проживания во временном городке, расположенном в Нижнем парке.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала распоряжение о проведении реставрационных работ в дворце Монплезир в Петергофе, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалистам будет предоставлена возможность проживания во временном городке, расположенном в Нижнем парке. После завершения работ подрядчик вернёт газонное покрытие в исходное состояние. Реставрационные работы запланированы на период с 1 апреля по 30 августа 2027 года.

Напомним, что дворец Монплезир был построен в начале XVIII века и являлся одним из любимых загородных строений Петра Великого.

Ранее мы сообщили о том, что сезон фонтанов в Петергофе начнется 20 апреля.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга