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Реставрация интерьеров дворца Монплезир в Петергофе завершится к 2027 году
Сегодня, 13:45
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Реставрация интерьеров дворца Монплезир в Петергофе завершится к 2027 году

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Специалистам будет предоставлена возможность проживания во временном городке, расположенном в Нижнем парке.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала распоряжение о проведении реставрационных работ в дворце Монплезир в Петергофе, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалистам будет предоставлена возможность проживания во временном городке, расположенном в Нижнем парке. После завершения работ подрядчик вернёт газонное покрытие в исходное состояние. Реставрационные работы запланированы на период с 1 апреля по 30 августа 2027 года.

Напомним, что дворец Монплезир был построен в начале XVIII века и являлся одним из любимых загородных строений Петра Великого.

Ранее мы сообщили о том, что сезон фонтанов в Петергофе начнется 20 апреля.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: дворец монплезир, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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