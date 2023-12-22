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Сезон фонтанов в Петергофе начнется 20 апреля
Сегодня, 10:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сезон фонтанов в Петергофе начнется 20 апреля

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Весенний праздник фонтанов состоится 18 мая.

Музей-заповедник "Петергоф" откроет сезон фонтанов 20 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Первый пуск фонтанов в 2024 году запланирован на 20 апреля. С этого дня все фонтаны Нижнего парка будут работать ежедневно до октября. Весенний праздник фонтанов состоится 18 мая.

В преддверии весны отдел по содержанию садово-парковой территории уже готовит деревья и кустарники, оранжерейное хозяйство занимается рассадой для цветников.

Ранее стало известно, что Верхний сад в ГМЗ "Петергоф" откроют после реставрации в 2024 году.

Фото: ВКонтакте/ Петергоф

Теги: петергоф, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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