Сезон фонтанов в Петергофе начнется 20 апреля

Весенний праздник фонтанов состоится 18 мая.

Музей-заповедник "Петергоф" откроет сезон фонтанов 20 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Первый пуск фонтанов в 2024 году запланирован на 20 апреля. С этого дня все фонтаны Нижнего парка будут работать ежедневно до октября. Весенний праздник фонтанов состоится 18 мая.

В преддверии весны отдел по содержанию садово-парковой территории уже готовит деревья и кустарники, оранжерейное хозяйство занимается рассадой для цветников.

Ранее стало известно, что Верхний сад в ГМЗ "Петергоф" откроют после реставрации в 2024 году.

Фото: ВКонтакте/ Петергоф