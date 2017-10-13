На Васильевском острове маршрутка врезалась в "Ауди"

На Деткой улице произошла авария с маршруткой и легковушкой.

На Васильевском острове столкнулось маршрутоное такси с легковым автомобилем "Ауди". Авария произошла на пересечении улицы Детская и Среднегаванского проспекта.

Очевидцы рассказали, что пострадавшая маршрутка следовала по маршруту 690. Водители не пострадали, как и пассажиры. Оба транспортные средства отделались не столь значительными повреждениями.

На месте инцидента работают представители ДПС. На данном участке дороги наблюдается автомобильный затор. ДТП парализовало движение общественного транспорта на сотни метров. Автобусы и троллейбусы не могут проехать из-за перекрытой проезжей части.

Фото и видео: Piter.tv