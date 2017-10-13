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На Васильевском острове маршрутка врезалась в "Ауди"

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На Деткой улице произошла авария с маршруткой и легковушкой.

На Васильевском острове столкнулось маршрутоное такси с легковым автомобилем "Ауди". Авария произошла на пересечении улицы Детская и Среднегаванского проспекта. 
 
 
Очевидцы рассказали, что пострадавшая маршрутка следовала по маршруту 690. Водители не пострадали, как и пассажиры. Оба транспортные средства отделались не столь значительными повреждениями. 
 
 
На месте инцидента работают представители ДПС. На данном участке дороги наблюдается автомобильный затор. ДТП парализовало движение общественного транспорта на сотни метров. Автобусы и троллейбусы не могут проехать из-за перекрытой проезжей части. 
 
 
Фото и видео: Piter.tv
Теги: авария , ауди , детская улица , дтп , мартрушка , общественный транспорт
Категории: Новости СПб ДТП

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