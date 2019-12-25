На Дальневосточном проспекте каршеринг снес столб

Обошлось без пострадавших.

В ночь на 17 февраля произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга "Яндекс.Драйв". Водитель въехал в столб. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на Дальневосточном проспекте. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Обошлось без пострадавших, но на столбе оборвалась контактная сеть, а из автомобиля вытекли антифриз и моторное масло.

Ранее каршеринг и два внедорожника столкнулись на Дыбенко.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб